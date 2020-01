Sürdürülebilirliğe dikkat çeken "Moda Devrimi Sergisi"

Kaynakların verimli kullanılması ve doğaya duyarlı üretim eksenli "sürdürülebilirlik", kurumların kamuoyunun dikkati çekmek için üzerinde yoğun mesai harcadığı bir kavram haline geldi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile işbirliğinde If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında sürdürülebilirliğe dikkati çekmek için 21-24 Ocak tarihlerinde Fuarİzmir'de " Moda Devrimi Sergisi"ni açıyor."Modada Devrim Yapmak İçin Şimdi Harekete Geçin" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye genelinde sürdürülebilirlik ile ilgili harekete geçen ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, 2020 ve sonrasında sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili duyarlılığın toplumda daha da artırılması için yapacakları etkinliklerin ilk halkasını İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Fuarı'ndan başlatacaklarını dile getirdi. Konfeksiyon sektöründe geri dönüşümün çok sınırlı olduğuna işaret eden Sertbaş, "Üretim yaparken daha çevre dostu uygulamalar kullanılması gibi, kıyafetlerin kullanıldıktan sonra geri dönüşüm sistemine kazandırılması da önemli. Tekstil ve hazır giyim gerek kamuoyu ve gerekse politik çevrelerdeki algısı küresel ölçekte dünyamızı en çok kirleten sanayi olduğu yönünde. Bunu engellemek için daha fazla AR-GE ve inovasyon yapmamız gerekiyor. Bu anlamda kamuoyunu bilinçlendirmek adına 2020 yılını 'Sürdürülebilirlik Yılı' ilan ediyoruz. Organik tekstil üretiminde öncü olan Ege Bölgesinde yapacağımız çalışmalarla sürdürülebilir, doğaya duyarlı hazır giyim üretim modelleri ile döngüsel modellere geçmeye çalışan bir sistem için çaba gösteriyoruz" diye konuştu."62 milyon ton kıyafet tüketiyoruz"Sürdürülebilirlik ile ilgili İsveç Enstitüsünün çalışmalarının Türkiye'de If Wedding Fashion ve Leather and More Fuarlarına katılacak deri ve konfeksiyon sektörü temsilcilerince görülmesini önemsediklerini dile getiren İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İsveç Enstitüsünün, Moda Devrimi Sergisi ile moda endüstrisinin sürdürülebilir bir sistem kurması için yapması gerekenleri araştırmacılar ve moda uzmanlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarla sergilediğini vurguladı. Moda endüstrisinin şu anda, "Al, kullan, at" sözcükleriyle tanımlanan doğrusal bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Ericson, "Global giysi üretimi 2000 yılı sonrasında iki kattan fazla artış gösterdi. Yılda küresel olarak yaklaşık 62 milyon ton kıyafet tüketiyoruz. Moda endüstrisinin çevreye zarar veren endüstri imajını ortadan kaldırmak için geri dönüşüme yoğunlaşmamız gerekiyor. Moda Devrimi Sergisi ile bu hedefe ulaşma çabasını güdüyoruz" dedi.Moda Devrimi Sergisi, İsveç moda dünyasında ortaya çıkan AR-GE projelerinden, sürdürülebilir koleksiyonlara, yerleşik işletmelerden start-uplara, farklı endüstriler ve farklı rakip operasyonlar arasında moda devriminin sürdürülebilirlik yolunu açan yeni girişimleri ortaya koyuyor. - İZMİR