Haberler » Güncel » 'Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz' - Haber

"Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli...

25.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " 'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)

fuat oktay, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54  Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi
00:54  Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
00:54  ABD düşünce kuruluşu CFR'de Kırım'ın ilhakı konuşuldu
00:53  Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi
00:48  Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı yaptı
25.01.2020 01:04:22