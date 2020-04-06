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Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi

Günlerdir kızı ve eski eşiyle evinde karantinada olan şarkıcı Demet Akalın, 'kendinizi izole edin' kuralını çiğneyerek evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı.

06.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:09

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsün Türkiye 'ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt'la kendisini eve kapattı. Günlerdir evde olan Akalın, Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak takipçilerini uyardı. Ancak Akalın, bu kuralları kendisi çiğnedi.

EVİNDE KEBAP PARTİSİ VERDİ

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan ve yediği içtiği her şeyi hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, bir ocakbaşı sahibini ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın'a tepki yağdı.

Sürekli evde kal çağrısı yapan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi

HER YAPTIĞINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Yaptığı her şeyi Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, dün akşam da cilt bakımı yaparken video paylaştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kızı Hira sıkıldığı için arabasıyla İstanbul'da tur atmıştı.

Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
Etiketler: Demet Akalın, Okan Kurt, Instagram, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Şarkıcı Demet Akalın sosyal izolasyon kuralına uymayarak, evinde kebap partisi verdi

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Haberler ›› Magazin ››Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi - Magazin
Yorumlar (1)
ZİYAA:Görgüsüz! Millet canıyla uğraşıyor. . . Bu mangal partisi yapıyor. . . Sosyal izalasyon kuralına uymadığı için ceza verilmeli!
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