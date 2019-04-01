Sürekli Hızlanan Bir Rokette Bir İnsan Ne Kadar Uzağa Gidebilir?

Kaynak: WebTekno

Füzyonu çözdüğümüzü ve uzun süre boyunca uzayda yolculuk yapabilecek gemiler ortaya çıkarttığımızı düşünelim. Artık canımızın istediği kadar güç verebildiğimiz ve her ortama dayanıklı olan gemimizin, Dünya'nın yerçekimi kadar bir hızla sürekli hızlanabildiğini varsayalım.Biz hızlandıkça görelilik kuramı gereği zaman içindeki hareketimiz de hızlanır. Yani bizim için kısa bir zamanda, dünyadaki herhangi bir insana göre çok daha uzun bir zamanı aşmamız mümkün. Biz ışık hızına yaklaştıkça zamanın hızına da yaklaşırız. Teknik olarak zaman bükülür ve mesafeler kısalır.Biz hızlandıkça ışık hızına yaklaşırız. Yarı yolda ise yavaşlayarak hedef noktaya daha alışıldık hızlarla döndüğümüzü varsayalım. Hedefimiz de kısa süreli örnek toplamak olsun. Uzaydaki mesafelerin büyüklüğü göz önüne alındıkça, aradaki zaman farkı da ortaya daha net olarak çıkıyor.Güneş Sistemi'nin dış çevresini oluşturan Oort Bulutu'na ulaşmamız yaklaşık bir yıl sürecektir. Sonrasında ise mesafeler oldukça ilginç şekilde kısalıyor.4.3 ışık yılı mesafedeki Alpha Centuri'ye yolculuk ise yalnızca 4 yıl sürüyor. 1000 ışık yılından uzak mesafedeki Orion Nebulası'na ulaşmak ise yalnızca 15 yıl alıyor.Samanyolu Galaksisi'nin merkezi ise bizden 25 bin ışık yılı uzakta. Yolculuk ise yalnızca 20 yıl sürecektir. 2,5 milyon ışık yılı mesafedeki Andromeda Galaksisi'ne gidip gelmek ise 30 yıldan biraz fazla sürüyor.Böyle bir araçla yapılacak yolculuklar ise oldukça tek yönlü. Örneğin bugün Andromeda'ya yolculuk gerçekleştirip döndüğüm bir senaryoda yaşlı bir insan olarak yolculuğumdan geri döndüğümde bambaşka bir dünya ile karşılaşmam mümkün. Dünyada geçen zaman milyarlarca yıl olabiliyor, dolayısıyla geri döndüğümde bir Dünya bile bulamayabilirim.