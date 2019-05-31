Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi

Kaynak: İHA

Göreve geldiğinden bu yana yoğun çalışmalar ile il yönetim kurulunu oluşturan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son yaptığı değerlendirmeler ile il yürütme kurulunu oluşturdu.Bugüne kadar partide görev alan teşkilat mensupları ve İzmir dinamikleri ile yaptığı istişare ve değerlendirmeler sonucunda il yönetim kurulunu belirlediğini aktaran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Son derece aktif bir yönetim kurulumuz var. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Herkes son derece istekli ve hevesli. Bu da bizim heyecanımızı artırıyor. Böyle genç ve dinamik arkadaşlarımız arasından yürütme kurulumuzu belirlerken çok hassas davrandık. Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve İzmir dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.Beş bölge başkanı görevlendirildiBaşkan Sürekli İzmir teşkilatında ilk kez uygulanacak görev bölümü oluşturdu. Bu görev bölümüyle beş yönetim kurulu üyesinden oluşan listede beş bölge başkanı ve bir başkan danışmanı belirlendi. Sürekli, bölge başkanlarının ilçe koordinatörleri ile aktif çalışacağını belirterek, "Bölge başkanlarımız koordinatörlerimiz ile bağlantılı çalışacak. Sık sık ilçeler hakkında raporlar toparlayacağız. Bu sayede ilçelerimizdeki eksiklerimizi yapmamız gerekenleri daha net göreceğiz" dedi.Siyasi ve Hukuki İşler: Ali AslanTeşkilat: Nail KocabaşSeçim İşleri: Koray BattalTanıtım ve Medya: Dilaver KİŞİLİDış İlişkiler: Gözde KeskinSosyal Politikalar: Semiha PaçacıYerel Yönetimler: Hamit NişancıEkonomi İşleri: Furkan KatmerciSivil Toplum ve Halkla İlişkiler: Mustafa Kandilİnsan Hakları: Münir EnsariMali ve İdari İşler: Mustafa GedikoğluAR-GE: Bilal KırkpınarÇevre, Şehir ve Kültür: Ahmet Şimşekİl Sekreteri: Sefa Şahin1. Bölge Emrun Sulayıcı2. Bölge Deniz Doğan3. Bölge Rafet Uslu4. Bölge Aykut Dikencik5. Bölge Hayrettin UçakBirinci Bölge başkanlığına getirilen Emrun Sulayıcı aynı zamanda il başkanlık danışmanı olarak görev yapacak. - İZMİR