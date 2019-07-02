02.07.2019 10:28
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Sürekli kan verenler ödüllendirildi

Sürekli kan verenler ödüllendirildi

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyası dahilinde düzenli olarak kan verenlere ödül verildi.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyası dahilinde düzenli olarak kan verenlere ödül verildi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin kan vererek kampanyaya destekte bulunduklarını belirterek, "Kan vererek, büyük hizmetlerde bulunuyorsunuz. Kan bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyorum. Sizin gibi Gönüllü kan bağışçılarını ödüllendiriyoruz. Altın, gümüş ve bronz madalya ile plaket kazanmış kan bağışçılarımıza ödüllerini bugün veriyoruz" dedi.

Yılmaz, kendilerine her zaman destek veren Çıldıroba üs bölgesinde görevli Astsubay Sinan Cenit, Öncüpınar Kamp Merkezi Müdürü Ahmet Çakmak , Elbeyli Kamp Müdürü Ahmet Çelebi, Göçmen Sağlığı Sorumlusu Mehtap Katırcıoğlu, İnönü İlkokulu Müdürü Serdar Gelebek'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmalardan sonra düzenli kan verenlere altın, gümüş ve bronz madalya ile plaket verildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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