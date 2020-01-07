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Süresiz nafaka mağdurları 2. Yargı Paketi'ni bekliyor

Boşanmalarda eşlere bağlanan 'süresiz nafaka' yüzünden aralarında çocukların da bulunduğu milyonlarca kişinin mağduriyeti devam ediyor.

07.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:34 Süresiz nafaka mağdurları 2. Yargı Paketi'ni bekliyor
Boşanmalarda eşlere bağlanan 'süresiz nafaka' yüzünden aralarında çocukların da bulunduğu milyonlarca kişinin mağduriyeti devam ediyor. 1988 yılından bu zamana devam eden "Süresiz nafaka" mağdurları kendi deyimleriyle 'ömür boyu borcun mahkümları', Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını bekliyor.

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu boşanma süreci ve sonrasındaki çatışmaların son bulması ve aile yapısının korunması için beş yıldır çaba sarf ederken, ikinci yargı paketi ile nafaka yasasına gelecek adil düzenleme bekliyor.

İhlas Ajansı'na açıklamalarda bulunan BİA Platformu Temsilcisi Doğan Çakır, süresiz nafaka ile ilgili süreç uzadıkça mağduriyetlerin katlanarak arttığını söyledi.

Türkiye'deki aile mahkeme ve dava sayıları, nafaka hapsi cezalarının her geçen gün daha da arttığını ifade eden Çakır, "Artık boşanma sürecindeki çatışmalar durdurulmalıdır. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu olarak kırmızı çizgimiz üslup olarak devam etmekteyiz. Başından beri kavga ile değil diyalogla yol almayı hedefliyoruz" dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının en yüksek evlilik süresi kadar nafaka yılı olsun teklifinin mevcut durumdan farkı olmadığını söyleyen Çakır "25 yaşında evlenen ve 20 yıl evli kalan birinin 3 yılda süren davası sonrası 20 yılda nafaka ödediğini düşünürsek 68 yaşına gelmiş oluyor. Nafakada kriterli sürenin en çok 5 yıl olacak şekilde yasanın meclisten geçmesini bekliyoruz" dedi. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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