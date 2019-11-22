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Süreyya Opera Sahnesi'nde, Winterreise Konseri gerçekleşecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Winterreise Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.

22.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:36Süreyya Opera Sahnesi'nde, Winterreise Konseri gerçekleşecek
Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Winterreise Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.
Konser, 4 ve 6 'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.
Avusturyalı besteci Franz Peter Schubert'in en önemli şarkı dizilerinden biri olan Winterreise (Kış Yolculuğu), piyanist Can Okan ve bariton Kevork Tavityan tarafından yorumlanacak.
Alman Şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 şiir üzerine, Schubert'in şan ve piyano için bestelediği eser, Alman klasik müziğindeki şan metodu ve tekniği üzerinde büyük etkiler bıraktı.

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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