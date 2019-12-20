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Süreyya Yalçın'a eşinden büyük doğum günü hediyesi

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 35 yaşına bastı.

20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 35 yaşına bastı. Ozan Baran eşi Süreyya Yalçın için sürpriz parti yaptı.
Antakyalı iş insanı Baran, Yalçın için lüks bir mekanı kapattı. Süreyya Yalçın'ın yakın dostlarını bir araya topladı. Sürprizden habersiz olan Süreyya Yalçın, mekanda sevdiklerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Yalçın'a ikinci büyük sürpriz bir kere daha eşinden geldi. Ozan Baran, Süreyya Yalçın'ın asistanın üzerine helikopter maketi koydurttu. maketinin nedeni ise 35 yaşına giren eşine lüks bir helikopter hediye ettiği öğrenildi.
Helikopter, çiftin ABD'nin Miami şehrinde bulunan evlerinin hangarında Süreyya Yalçın'ı bekliyor. Doğum günü partisine katılanlar arasında Hilal Toprak, Aslı Hünel, Savaş Yurtsever ile Ferman Toprak'da vardı. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan doğum günü partisindeki yerini aldı.
Emel Yıldırım, yakın dostu Süreyya Yalçın'ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Doğum günü partisine katılamayan Bülent Ersoy, Süreyya Yalçın'a gösterişli bir çiçek yolladı.
Süreyya Yalçın'a eşinden büyük doğum günü hediyesi

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Kaynak: DailyMotion.com


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