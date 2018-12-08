Sürgü Karakol Komutanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesine bağlı Sürgü Jandarma
Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan
Şafak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Doğanşehir-Gölbaşı kara yolunun Sürgü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü Kaan Şafak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Serap, çocukları Kerem ve Kuzey Şafak ise 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğanşehir,Bora Füzesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:09