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Sürgündeki eski Benin Cumhurbaşkanı ülkesine geri döndü

Benin'in sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Boni Yayi'nin 5 ay ayrı kaldığı ülkesine döndüğü bildirildi.

21.11.2019 02:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:10Sürgündeki eski Benin Cumhurbaşkanı ülkesine geri döndü
'in sürgündeki eski Boni Yayi'nin 5 ay ayrı kaldığı ülkesine döndüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bir heyetle Cotonou'ya gelen Yayi, önce eski cumhurbaşkanlarından ve muhalefetin önemli isimlerinden Nicephore Soglo'yu evinde ziyaret etti.
Yayi'ye eşlik eden ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Brou ve eski Askeri Devlet Başkanı Abdulsami Abubakar'ın bulunduğu heyet, Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüşürken, eski Cumhurbaşkanı görüşmeye katılmayarak Cadhehoun bölgesindeki evine geçti.
Yaklaşık 2 aydır Nijerya'da yaşayan Yayi, Cotonou'ya gelmeden önce Nijer'e uğramış, Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf ile görüşmüştü. Eski cumhurbaşkanının ülkesinde birkaç gün kaldıktan sonra Nijerya'ya dönmesi bekleniyor.
Evi kuşatılmıştı
Seçim yasasında yapılan değişiklikle, sadece iktidara yakın 2 partinin katılabildiği nisan ayında düzenlenen genel seçim sonrası, polis Yayi'nin evini kuşatmıştı. Yayi'nin destekçilerinin protestosuna polisin gerçek mermiyle müdahalesinde 4 sivil yaşamını yitirmişti.
Polisin, evini iki aya yakın süre kuşatma altında tuttuğu Yayi, 22 Haziran'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ülkeden ayrılmıştı.
Benin'de ekim sonunda mecliste kabul edilen anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanının görev süresi 2 dönemle sınırılandırılmıştı.

Cumhurbaşkanı, Nijerya, Benin, Güncel

Kaynak: AA

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