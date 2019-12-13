Haberler » Güncel » 'Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli' hazırlandı - Haber

"Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Ahıska sürgününün 75. yılına özel olarak 75 kişi ile röportaj yapılarak, "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı.

13.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:25
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Ahıska sürgününün 75. yılına özel olarak 75 kişi ile röportaj yapılarak, "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Belgeseli" hazırlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Ahıska sürgününün 75. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda , Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve 'daki sürgünün tanıklarıyla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda "Ahıska Sürgünü Belgeseli" hazırlandı. Hazırlık sırasında 500 kişi ile temasa geçilerek, sürgünü bizzat yaşamış 75 kişi ile mülakatlar yapıldı. Mülakatlar sonucunda ele edilen 300 saatlik görüntü ve 500 sayfalık doküman üzerinden hazırlanan belgesel, aynı zamanda önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Film, 1944 yılında 100 bin Ahıskalının yurtlarından sürüldüğü, 20 bine yakın kadın, çocuk ve yaşlı Ahıskalının soğuk kış şartlarında yaşamını yitirdiği sürgün ve soykırımın hafızalardan silinmemesi ve gelecek nesillerin tarih bilinçlerinin canlı tutulması için önemli bir işlev görecek. - ANKARA

Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Özbekistan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Haber
13:40 Muş'ta 112'ye yapılan asılsız çağrılar sağlık hizmetlerini aksatıyor - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:38 Türkiye ile İran arasında "91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" yapıldı - Haber
13:38 Noterlerde kredi kartı ile ödeme yılbaşından sonra başlayacak - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:46:58