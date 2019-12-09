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Sürgünün 75. yılında Ahıska Türkleri Külliye'de anılacak

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı düzenlenecek.

09.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:35Sürgünün 75. yılında Ahıska Türkleri Külliye'de anılacak
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı düzenlenecek.

75 yıl önce dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından ana vatanlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın bir program düzenlenecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ortaklığında düzenlenen program, 1944 sürgününde hayatını kaybeden Ahıska Türkleri için okunan dualar ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile devam edecek programda resim, fotoğraf ve kültürel değerler sergisi açılışı, sürgün ile ilgili belgesel gösterimi ve Ahıska'ya özgü şiir ve müzik dinletileri yer alacak.

Düzenlenecek programla ilgili bilgi veren DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Her sene sürgünün anma programlarını gerçekleştiriyor, geçmişte yaşanan acıları unutmadan gelecek nesillerimize aktardığımız bu kültürü yad ediyoruz. Fakat bu acı olayın 75. yılında ilk defa Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu anmaları gerçekleştireceğiz. Bu anma programı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türklerine ve Türk dünyasına ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Gerçekleşecek ilk resmi anma programına çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, STK temsilcisi, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından Ahıska Türkleri ve tabii değerli halkımız katılacak" dedi. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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