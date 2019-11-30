Haberler » Güncel » Surinam devlet başkanına 20 yıl hapis cezası - Haber

Surinam devlet başkanına 20 yıl hapis cezası

Surinam'da Devlet Başkanı Desi Bouterse, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

30.11.2019 09:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:14Surinam devlet başkanına 20 yıl hapis cezası
'da Devlet Başkanı Desi Bouterse, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Surinam'da Devlet Başkanı Desi Bouterse, 1982 yılında yapılan askeri darbeden sonra 15 muhalifini öldürdüğü gerekçesiyle Savaş Konseyi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savaş Konseyi, Cumhuriyet Savcısının istediği gibi 8 'ta gerekçeli kararın açıklanmasından önce yapılan duruşmada Devlet Başkanı Desi Bouterse'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bouterse ve kendisi gibi 15 çavuş ve astsubay 25 Şubat 1980'de sivil hükumete askeri darbe yaptı. Darbeyi yapanlar 'On Altılılar' adıyla anılırken, Bouterse, Ulusal Askeri Konsey Başkanı olarak seçildi. Emrindeki askerler aralarında hukukçular, gazeteciler ve üniversite profesörleri de dahi olmak üzere 16 muhalifi kaçırdı. 15'ini öldürdü. Hayatta kalan tek kişi Bouterse'ye karşı tanıklık eden bir sendika lideriydi. Bouterse aleyhindeki dava 2007 yılında başladı. Dava Surinam'da "Aralık cinayetleri" olarak adlandırılıyordu.

Hollanda'da askeri eğitim alan Dési Bouterse, bu cinayetlerin dışında 1980'lerde askeri yönetim sırasında işlenen insan hakkı ihlalleri ve diğer suçlardan dolayı sorumlu tutuluyor. 2000 yılında Hollanda'da 474 kilo eroin taşımaktan dolayı 11 yıl hapse çarptırılmış, Bouterse suçlamaları reddetmişti.2011'de yayınlanan Wikileaks sızıntısı raporlarına göre, Bouterse 2006 yılına değin uyuşturucu ticaretinde etkinlik gösterdi. - AMSTERDAM

Surinam, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:38 Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu
09:38 Kara yollarında durum
09:37 Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis
09:32 12. Ege İlleri Tanıtım Fuarında ADÜ'ye büyük ilgi
09:31 (Özel)
09:00 Yalova Üniversitesi Rektörü'nün fevri çıkışı sosyal medyada tepki çekti! "Suat Cebeci istifa"
08:51 Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var
08:39 İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi
08:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e itiraz: Merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanmalı
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:23 MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
30.11.2019 09:38:20