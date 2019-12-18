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Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti

Adana'da babasının bekçilik yaptığı çiftliğin otomatik demir kapısına kafasını sıkıştırıp ölen beş yaşındaki Ömer'in ailesinin başına bir felaket daha geldi. Suriye uyruklu El Mahmut ailesi, Ömer'i defnettikleri Tel Abyad'daki mezarlıktan dönerken tuzaklanmış mayın kurbanı oldu.

18.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:32

'da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışarak ölen 4 yaşındaki çocuklarının cenazesini 'de defneden ailenin aracı, dönüş yolunda mayının üzerinden geçti. Patlamada ailenin diğer çocuğuyla birlikte 4 kişi hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

KAFASI DEMİR KAPIYA SIKIŞIP ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki iç savaştan kaçan Halid El Mahmud, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. Halid El Mahmud, 3 gün önce eşi İmen El Ali El Kero ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleştirdi. El Mahmud dün öğle saatlerinde büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı. 4 yaşındaki Omar El Mahmud da açık kalan demir kapının yanında oynamaya başladı. Demir kapının kapanmasıyla Omar El Mahmud'un kafası kapı ile demir arasında sıkıştı. Okuldan gelen baba, çocuğunu kanlar içerisinde görünce sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Adlı Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirilen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentine götürülerek defnedildi.

ARAÇ MAYININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Tel Abyad'da mezarlıktan dönen ailenin aracı, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu Eye El Mahmud ile 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan anne İmen El Ali El Kero'nun (25) ise yaralandı.

Suriye'ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldüDemir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti

Telabyad, Suriye, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
CAVEMAN:BU NE KADER BÖYLE ALLAHIM !!!!
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