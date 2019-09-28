Haberler » Güncel » Haber

Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

28.09.2019 13:55
Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Şam'a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten el-Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi. El-Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" dedi.
(İHA)
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

Cenevre, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30 İstanbul'daki deprem
19:29 Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
19:26 Galatasaray ve Fenerbahçe takım otobüsleri Türk Telekom Stadı'na geldi
19:26 Almanya'da "Çeşitliliği Destekle" etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı
19:23 "Bilişim Zirvesi" başladı
19:21 Kanadalı bir çiftin yağmur altında Kürtçe ezgilerle dans etmesi sosyal medyada gündem oldu
19:20 "Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz"