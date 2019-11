Suriye Anayasa Komitesi toplantıları devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulunun dördüncü gün toplantılarında muhalifler Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan ve zorla kaybedilen on binlerce kişin durumunu gündeme taşıdı.Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turunda, 45 kişilik yazım kurulu üyeleri, üçüncü gün toplantıları için TSİ 11.30 sularında BM Cenevre Ofisine geldi.İki oturumda gerçekleşen ve 18.00'de sona eren toplantıların ardından, muhalifler resmi sitelerinden açıklamada bulundu.Açıklamada, bugünkü toplantıda Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan ve zorla kaybedilen on binlerce kişinin akıbetinin gündeme taşındığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Suriye'deki eski anayasaların gözden geçirildiği ve karşılaştırma yapıldığı, hukukun üstünlüğü ve devletin tarafsızlığı konularının ele alındığı kaydedildi.Öte yandan, Komitede rejimin eş başkanlığın yürüten Ahmed Kuzbari, toplantı çıkışında Suriye basınına yaptığı kısa açıklamada, komitede tartışılmak üzere "terörizm" belgesi sunduklarını, muhaliflerin ise söz konusu belgeyi reddettiğini ifade etti.Yazım kurulunun toplantıların yarın ara verilecekBM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton da AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günü başlayan 45 kişilik yazım kurulu toplantılarına yarın ara verileceğini aktardı.Sözcü Fenton, aranın kaç hafta olacağının henüz belirlenmediğini ama toplantıların yine Cenevre'de gerçekleşeceğini vurguladı.30 Ekim'de başlayan toplantılarda rejim heyetinin bir sonraki turun Şam'da yapılması ısrarı dikkat çekiyor. Muhalifler ise can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle teklife karşı çıkmıştı.Özel Temsilci Pedersen, geçen hafta BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "On binlerce Suriyeli hala esir, kaçırıldı veya kayıp. Öncelikle kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Eğer bu gerçekleşirse yeni sürecin başlangıcı için onların (Komite üyelerinin) ciddi olduğuna dair çok güçlü bir sinyal verileceğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.Komitenin yapısıSuriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.