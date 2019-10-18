Suriye anlaşması sonrası Prof. Dr. Gülnur Aybet'in 2018'de yaptığı konuşma gündem oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Suriye anlaşması sonrası ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet'in 2018 yılında İngiliz haber kanalı BBC'de katıldığı HARDtalk programında sunucu Stephen Sackur ile Suriye konusununda tartışırken "Amerika'nın sonunda Türkiye ile iş birliği yapacağı" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"SONUNDA İSTEYECEKLER"

Aybet, programda Türkiye'nin bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğinin ısrarla altını çizmişti. Sunucunun tüm baskılarına rağmen kararlılığından ödün vermeyen Aybet, ABD'nin isterse bu konuda Türkiye ile iş birliği yapabileceğini belirtmişti. Aybet, sunucunun 'Eğer istemezlerse?' sorusuna 'Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum' cevabını vermişti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bu gelişmeden sonra, Gülnur Aybet'in 2018 yılındaki kararlı söylemi sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konu oldu. Aybet'in 2018 yılında söylediği sözler anlaşma sonrası sosyal medyayı salladı. Aybet etiketiyle paylaşım yapanlar beğeni mesajları attı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Türkiye heyetinin Barış Pınarı Harekatı'nın durudulması konusunda anlaştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ATEŞKES YOK, ARA VERİYORUZ

Türk heyetinden ise anlaşmaya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." dedi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ateşkes anlaşmasıyla ilgili, "Türkiye'den harika haberler. Kısa süre sonra Pence ve Pompeo basın toplantısı yapacak. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak." dedi.