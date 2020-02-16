Suriye arısı, ıslah ediliyor

TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyeti, Türkiye 'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalışıyor. TAB Başkan Yardımcısı ve Hatay Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Ekici, Suriye arısı veya Hatay arısı olarak bilinen arının ıslahı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini belirten TAB Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, birlik koordinasyonunda oluşturulan bilim insanları heyetinin, Türkiye'deki 5 arı ırkının ıslahı için çalıştığını bildirdi. Bu kapsamda Suriye arısı veya Hatay arısı olarak bilinen arının ıslahını yaptıklarını ve 200 arılık bir gurup oluşturduklarını anlatan Ekici, "Sadece Hatay değil, diğer beş ilde bilim insanları tarafından arı ıslah çalışmaları yürütülüyor. Islah bölgesinin birinci yılını doldurmuş bulunmaktayız. Hatay arılarından 200 arılık bir grup oluşturduk. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Her bölgede ekotip arının bulunduğunu anlatan Ekici, "Hatay arısını 27 noktadan topladık. İki defa hijyen testi, iki defa moleküler test, morfolojik test ve hırçınlık testi yapıldı. Bu projeyi Mustafa Kemal Üniversitesi ile ortak yapıyoruz" diye konuştu.

KAÇAK ARILARIN GİRMESİNİ ÖNLEYECEĞİZ'

Dışarıdan diğer hayvan cinsleri gibi kaçak arıların girişi olduğunu kaydeden Ekici, şunları söyledi:

"Bu coğrafyaya kaçak arıların girmesini önleyeceğiz, dövizimiz dışarıya gitmeyecek. Çalışma yapılan bu arılardan damızlık arılar üreteceğiz ve üreticimize, arıcımıza vereceğiz. Hem verimliliğini, hem de hastalıklara dayanaklılığını ön plana çıkaran bir çalışma olacak. Kaçak yollarla yurt dışından gelen arılarda hastalık varsa o da Türkiye'ye yayılıyor ve hastalıkların büyük bir kısmı ana arı yoluyla Türkiye'ye geliyor. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Islah sürekli bir iştir. Üretici nezdinde 10-15 yıl sürebilir, fakat bilimsel araştırması 3 yıldır. 3 yıldan sonra da üretici nezdinde devam edecektir, Hatay arısının ıslah edilmeden önceki özelliklerinden ilki, çok üreme içgüdüsüne sahip olması, ikincisi hastalıklara karşı çok dayanıklıdır. Eksi tarafı ise agresif bir arıdır ve az bal yapar. Afrika arısı ile akraba bir arıdır. Afrika arısının da kendi varyasyonunu kendi temizleme özelliği vardır. Hatay arısı bu türe en yakın örnektir. Bu arılarda kendi varyasyonunu temizleme içgüdüsü var. Biz bunların iyi yönünü öne çıkaracağız, kötü yönünü arka plana iterek verimliliği arttıracağız, agresifliğini önleyeceğiz. Hastalıklara karşı direncini yine ön plana çıkaracağız ."

- Hatay