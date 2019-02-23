Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı: Pkk/ypg Hiçbir Kürt'ü Temsil Etmiyor

Kaynak: DHA

SURİYE Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, Suriye Kürtlerinin yaşadıkları coğrafyanın bir parçası olduğunu, bu nedenle sorunlarının Şam'da çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "PKK da YPG de bunlar terör örgütüdür, hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar" dedi.Mersin'de SBKR bileşenleri tarafından düzenlenen konferansa Suriye'deki birçok Kürt temsilci katıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına karşın gerçekleştirilen konferansa katılanlar yaşadıkları sorunları dile getirdi. SBKR Başkanı Abdulaziz Temmo, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin baskı ve zorbalıkla egemenlik kurmaya çalıştığını, bu nedenle de dünya devletlerine mesaj vermek istediklerini söyledi.Temmo, bölgede hiçbir terör yapılanmasını istemediklerini belirterek, "PKK da YPG de terör örgütüdür. Hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar. Suriye'nin Kürtleri, ülkesinin bir parçasıdır. Bunların sorunları genel olarak Suriye'nin sorunlarıyla birlikte Şam'da çözülmelidir. Türkiye; Suriye Kürtlerine düşman değildir. Suriye Kürtleri de Türkiye'yi kendine düşman olarak görmemektedir. Hem Türkiye'nin hem de Suriye Kürtlerinin düşmanı ortaktır. Bu düşman da PKK terör örgütüdür. Biz barışçıl bir toplumuz, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bölge ülkeleriyle sınırın artık istikrara kavuşmasını istiyoruz. Biz terörün her türlüsüne karşı çıkıyoruz. İster radikal dinciler olsun, ister etnik terör olsun her türlü teröre, hem PKK hem DEAŞ'a karşıyız" diye konuştu.Bölgede oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütü PKK/YPG'yi koruyacak halde olmasını istemediklerini vurgulayan Temmo, ABD'nin Kandil'den gelen 7 bin PKK'lı militanı bölgeden çıkarmasını istedi. Temmo, Kürtlerin birlik olmaları halinde bölgeyi koruyabilecek güçte olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Biz biliyoruz ki Türkiye bizim dostumuz ve komşu ülkemiz. Hem Suriye halkına hem de Suriye Kürtlerine Türkiye dosttur. Türkiye ile Suriye arasında yaklaşık 900 kilometrelik bir sınır var ve bu sınırın yaklaşık 700 kilometresinde de, iki tarafta da Kürtlerin yaşadığını söyleyebiliriz. Bu iki tarafın da tek bir isteği var. Halk artık bölgede istikrar istiyor. Artık terör örgütlerini buradan çıkarsınlar; hangi terör örgütü olursa olsun. İster DEAŞ, YPG, ister El Nusra olsun; bunları artık buradan çıkarsınlar ve biz de artık Suriyeliler olarak ülkemizin davasıyla ilgilenelim. Biz Irak'tan veya başka bir yerden meseleye karışılmasını istemiyoruz. Suriyeli Kürtlerin haklarının Suriye'nin kendi içerisinde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Biz Arap, Türkmen ya da Kürt olmadan önce hepimiz Suriyeliyiz. Suriye devleti sınırları belli ve kendi bağımsızlığı olan bir devlettir. Türkmenler, Kürtler, Araplar veya diğer dinler burada hepimiz bir arada yaşıyoruz ve Suriye toplumuyuz. Suriyeli Kürtler olarak bütün Suriyelilerin haklarının konuşulmasını istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz ve anayasada Suriyeli Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasını istiyoruz."Konferansta daha sonra, Suriye'deki Kürtlerin hakları görüşülüp, PKK/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğine dair kararlar alındı. - Mersin