Suriye bombardıman idlib kırsalını harabeye çevirdi

Bombardıman İdlib kırsalını harabeye çevirdiSURİYE rejiminin ilerlemeye çalıştığı İdlib'de devam eden bombardıman, ilçeler ile kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarını harabeye çevirdi. Suriye 'nin kuzeybatısında yer alan Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan tarım kenti İdlib'in 1 milyon olan nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin de gelişinin ardından 4 milyona ulaştı. Esed karşıtlarının sığınağı haline dönüşmesiyle ülke nüfusunun neredeyse 3'te birini topraklarında barındırır hale gelen İdlib, son yıllarda rejimin hedefine girdi. Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanmasından dolay, 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib'i ele geçirmek isteyen Esed rejimi, kentin kırsalını Rus savaş uçakları ve İran destekli savaşçılar ise karadan ve havadan ateş altına almaya başladı. Türkiye 'nin yaptığı diplomatik girişimlerin ardından varılan mutabakatlar ile zaman zaman durdurulan bombardıman son aylarda yeniden İdlib'i hedef almaya başladı. Kentin en büyük ilçesi olan Maarat An Numan'ın da rejim kontrolüne girmesinin ardından, bu ilçe ile kırsalındaki köylerde yaşayanlar evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgeler veya TSK'nın sınır ötesi harekatları ile güvenli hale getirilen Afrin ve Azez bölgesine göç etmek zorunda kaldı.BOMBARDIMAN DEVAM EDİYORİdlib'e yakın noktadaki Serakib bölgesinin de son günlerde rejimin kontrolüne girip, M4 ve M5 otoyollarında da hakimiyeti sağlamayı amaçlayan Esed rejimi, kentin kırsalını sivillerden arındırmak amacıyla bombardımanını sürdürüyor. İdlib kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki bölgeler de rejim ve Rus savaş uçakları tarafından birkaç gün önce hedef alındı. Saldırıların ardından bölge harabeye dönerken, burada yaşayanlar ise devam eden bombardımandan korunmak için çareyi zorunlu olarak evlerini terk etmekte buldu.TÜRK ASKERLERİ EN BÜYÜK GÜVENCETürk Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde İdlib'e yığınak yapması ve kendisine yönelik taciz ve saldırıları anında yaptığı misilleme ile püskürtüp, rejim güçlerine verdiği zayiat İdlib'de yaşayanları mutlu ediyor. Türk askerinin bölgeye gelmesi ile umutlarının arttığını ifade eden İdlibli siviller, bombardımanını biran önce son bulmasını isterken kendilerine her zaman destek olan Türkiye'ye minnettar olduklarını vurguluyor. İdlibli siviller saldırıların sona ermesi için uluslar arası kamuoyunun Türkiye'ye destek olarak Esed rejimi ve destekçilerinin daha önce varılan mutabakatlara bağlı kalarak geri çekilmesini beklediklerini belirtiyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/İDLİB (Suriye), (DHA)