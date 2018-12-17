17 Aralık 2018, 10:10
»»

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile Görüştü

- Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile görüştüŞAM - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ile bir araya geldiği bildirildi.

- Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile görüştü

ŞAM - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ile bir araya geldiği bildirildi. Suriye'yi 2011 yılından bu yana ilk defa ziyaret eden Arap cumhurbaşkanı Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir oldu.
Suriye'de iş nedeniyle bulunan Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir'in, Esad ile ikili ilişkileri ve bölgedeki olup bitenleri konuştukları kaydedildi.
2011 yılından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap cumhurbaşkanının Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in olduğu ifade edildi. Sudan,Suriye,Cumhurbaşkanı
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:10