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Suriye'de 1 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tartus bölgesinde askeri aracın bir binaya çarpması sonrası bir Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

12.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:33

Suriye 'de Rus askeri aracının bir binaya çarpması sonucu 1 Rus asker hayatını kaybetti. Açıklamayı Rus Savunma Bakanlığı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden çıkan Rus askeri devriyesinin kara yolunda bir minibüsle çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle askeri aracın ve minibüsün yoldan çıkarak bir binaya çarptığı ifade edildi. Kaza sonucu minibüsteki 2 sivil ile askeri araçtaki 1 Rus askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

SÖZLEŞMELİ ASKER ÖLDÜ

Kaza ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerin sözleşmeli statüsünde görev yaptığı kaydedildi. Olayın bir saldırı değil kaza olduğunu belirten bakanlık, karşı yönden gelen sivil araçta oluşan arıza nedeniyle çarpışmanın gerçekleştiğini belirtti.

Suriye'de 1 Rus askeri öldü

Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, Dünya, Güncel

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