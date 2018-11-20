Suriye'de 200 Bin Çocuk Çadırlarda Eğitim Görüyor

Suriye
'de 200 binin üzerinde çocuk derme çatma çadır okullarda zor şartlarda eğitim görmeye çalışıyor.
2011 yılında Suriye'de iç savaşın başlamasıyla eğitim haklarından yoksun kalan ve kamplarda yaşam mücadelesi veren 200 binin üzerinde çocuk, bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarda eğitim mücadelesi veriyor.
Suriye'de iç savaşın nedeniyle yüz binlerce çocuğun okuma yazma bilmediğini söyleyen İHH
Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Erhan Yemelek, "Eğitimli bir nesil bir halkın geleceğini ifade ediyor. Maalesef Suriye'de devam eden iç savaş yüz binlerce çocuğun eğitim haklarından yoksun kalması ve okuma yazma dahi öğrenememelerine neden oldu. Bunun yanında tüm imkansızlıklara rağmen eğitim alma mücadelesi veren çocuklarda var. Ölümden kaçarak Suriye'nin İdlib
kentindeki kamplara sığınan 200 binin üzerinde çocuk bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarında eğitim alıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle de çadır okullarında eğitimin sorunsuz devam etmesi neredeyse mümkün değil" dedi.
Erhan Yemelek, İdlib'deki kamp alanları içerisinde kurulan çadır okullarında eğitimin devam etmesi için çocuklara kırtasiye malzemesi ve yakacak yardımının yanı sıra İHH tarafından maddi destek sağlanan öğretmenleri görevlendirerek zor şartlar altında eğitimin devam etmesi için katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.
Atme kampında okul inşa ediliyor
Suriyeli çocukların daha güvenli ve sağlık bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için Atme kampında okul inşa ettiklerini anlatan Yemelek, şöyle konuştu:
"Atme kampı alanı içerisinde eğitimin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi için bir okul inşaatına başladık. Burada 8 sınıftan oluşan bir okul yaptırıyoruz. Kısa süre içerisinde bu okulun inşaatını tamamlayarak kampta yaşayan çocukların hizmetine sunacağız. Okulumuz hizmete açıldığında 615 öğrenciye 23 öğretmen ile eğitim vereceğiz. Burada öğrencilerin en verimli şekilde eğitim almaları için yoğun çaba sarf edeceğiz." - İDLİB
İHH,Suriye