Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde devam ederken köşeye sıkışan teröristler teslim oldu. TSK karşısında çaresiz kalan YPG'li teröristlerin 40'ı teslim olurken, 600'e yakın terörist mevzilerden firar etti.

YPG KISKACA ALINDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi.

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

TSK BAŞARILI ŞEKİLDE OPERASYONU İCRA EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve uygulamasında sadece teröristler ve teröristlere ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat çerçevesinde masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost unsurların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.