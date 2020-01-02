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Suriye'de 8 yılda 4 bin Filistinli hayatını kaybetti

Suriye'de yaşanan iç savaşta son 8 yılda en az 4 bin Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

02.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:30 Suriye'de 8 yılda 4 bin Filistinli hayatını kaybetti
'de yaşanan iç savaşta son 8 yılda en az 4 bin Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

Suriye Filistinliler Çalışma Grubu tarafından yayınlanan raporda, 2011-2019 yılları arasında Suriye'de yaşanan çatışmalar sonucu en az 4 bin 13 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Raporda 614 Filistinli mültecinin Suriye rejiminin hapishanelerde uyguladığı işkence sonucu, 205 Filistinli mültecinin ise Esad rejiminin kuşatması altındaki başkent 'da bulunan Yarmouk Kampı'nda yaşanan sağlık hizmetlerinin yetersizliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda 311 Filistinlinin keskin nişancıların attığı gerçek mermilerin isabet etmesi sonucu, 142 kişinin ise meydana gelen patlamalarda hayatını kaybettiği aktarıldı. En az 92 kişinin rejim güçleri tarafından idam edildiği belirtilen raporda, 87 kişinin ölüm nedeninin ise bilinmediği vurgulandı. Avrupa'ya sığınmaya çalışan 52 Filistinli ise boğularak hayatını kaybetti. - KUDÜS

Suriye, Şam, Güncel

Kaynak: İHA

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