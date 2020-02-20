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Suriye'de ABD ve Rus askeri araçları arasında yol kapma çabası

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı.

20.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:13Suriye'de ABD ve Rus askeri araçları arasında yol kapma çabası

'nin kuzeyindeki Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus aracının önce yolun soluna doğru ilerlediği, ABD askeri aracının da sola manevra yaptığı görüldü. Daha sonra, ABD askeri aracı sağa doğru manevra yapan Rus askeri aracının önüne kırarak yoldan çıkmasına neden oldu. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Konvoydan görüntü

-ABD askeri aracı ve Rus askeri aracının görüntüsü

-Rus askeri aracının önünü kesen ABD aracı

-Detaylar



Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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