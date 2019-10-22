Haberler » Dünya » Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok

Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile ilgili son sözleri, iki ülke ilişkilerinde "gerginlik mi var" yorumlarına neden oldu

22.10.2019 18:28Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarında, Suriye'nin kuzeyindeki krizin çözümü için yapılan Astana görüşmelerinin etkili bir ülkesi ve ateşkesin garantörlerinden biri olarak gördüğünü belirttiği İran ile ilgili son sözleri, iki ülke ilişkilerinde "gerginlik mi var?" yorumlarına neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yapacağı görüşme öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Şu anda Astana'dan başlayan Soçi mutabakatıyla devam eden bu süreçte, buna ortaklık mı dayanışma mı dersiniz ne derseniz deyin, böyle bir ihanet eder mi? Maalesef bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir" şeklinde konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:43 Malezya Başsavcısı: Eski Malezya Başbakanı yolsuzluğu bir imparator gibi organize etti
18:28 Suriye'de ateşkesin garantörlerinden İran, neden Soçi Zirvesi'nde yok
18:28 Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'
18:18 Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek
18:00 Farklı ülkelerde devam eden protestoların ortak noktaları var mı?
17:40 Almanya'dan Suriye sınırında uluslararası güvenli bölge teklifi: Almanya'nın çıkarlarını doğrudan...
17:28 Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, HDP Meclis'i üç gün boykot edecek
22.10.2019 18:48:48