04.06.2019 20:04
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- Suriye'de Bayram Namazı

- Suriye'de bayram namazıİDLİB - Suriye'nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.

- Suriye'de bayram namazı
İDLİB - Suriye'nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin saldırılarının gölgesinde İdlib şehrinde ve Halep'in kırsal bölgelerinde Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı. - Suriye'de Bayram Namazı
Kaynak: İHA
İdlib, Suriye, Güncel