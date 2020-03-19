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- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü Suriye'nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

19.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:53
- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü
HALEP - Suriye'nin Azez şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Suriye'nin Azez şehrinin girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bir sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil ise yaralandı. Patlamanın etkisiyle bir bina ve akaryakıt istasyonu ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına alarak yaralılara müdahale etti. - Suriye’de bombalı araçla saldırı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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- Suriye'de bombalı araçla saldırı: 2 ölü
Etiketler : Güncel

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