Suriye'de Çetelere Yönelik Operasyon

Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin
ilçesinde ve Cenderes'te çetelere yönelik düzenlediği ikinci operasyonda 50 kişiyi yakaladı.
ÖSO, Zeytin
Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezi ve Cenderes'te, hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öğrenilen çete liderleri ve üyelerini yakaladı. Sabah
saatlerinde başlayan operasyonlarda çete üyelerinin silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları da ele geçirdi.
ÖSO, daha önce de Afrin, Bab, Cerablus
Çobanbey ve Azez
'de halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon düzenlemişti.
Özgürleştirilen bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar sürüyor.
Afrin,Suriye
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:09