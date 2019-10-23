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"Suriye'de Çocuk Olmak" fotoğraf sergisi açıldı

Sakarya'da "Suriye'de Çocuk Olmak" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

23.10.2019 16:16
Sakarya'da " Suriye'de Çocuk Olmak" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi'nde, Suriye'deki çocukların yaşadığı dramı anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından açıldı.
Açılışa, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İHH Sakarya Şubesi Başkanı Engin Sezer ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı.
Beraberindekilerle sergiyi gezerek fotoğrafları inceleyen Işıksu, daha sonra öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Adapazarı, Sakarya, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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