Haberler » Yerel » Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek

Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek

Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek Özel öğrenciler "Komando Andı" ile Mehmetçik'e destek verdiKOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı ile Komando andığı hep birlikte okuyarak Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele...

16.10.2019 00:05
Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek
Özel öğrenciler "Komando Andı" ile Mehmetçik'e destek verdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler, ellerinde Türk bayrağı ile Komando andığı hep birlikte okuyarak Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiklere destek verdi.
Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde görevlerini sürdüren Mehmetçiğe destek vermek amacı ile Kocaeli'deki özel öğrenciler, özel bir klip hazırladı. Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören özel öğrenciler, hazırladıkları klibi Mehmetçiğe armağan etti. Klip özel öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte "Korku Nedir Bilmeyiz" marşını okuyor. Herp bir ağızdan marşı okuyan çocuklar, daha sonra asker selamında duruyor. Daha sonra Türk bayrağı açan öğrencilerden birisi, "Biz özel çocuklar da Mehmetçiğimizin yanındayız" diyerek destek mesajı veriyor. Daha sonra öğrencilerin hepsi Türk bayrağı açıyor. Daha sonra öğrenciler Türk Bayrağı çiziyor. Klip daha sonra öğrencilerden birinin "Mehmetçiğin yanındayız" demesi ile sona eriyor.
Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek

Barış Pınarı Harekatı, Başiskele, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
00:05 Suriye'de destan yazan Mehmetçiğe özel çocuklardan klipli destek
23:09 71 yaşında azmiyle örnek oldu
23:00 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek
22:55 Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada
22:48 Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek
22:29 Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
22:15 KYK öğrencileri Mehmetçiğe destek için ışıklarla "Barış Pınarı" yazdı
16.10.2019 01:11:50