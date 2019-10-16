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Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek

Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı öğrencilerden klipli destekERZİNCAN - "Barış Pınarı Harekatı'nda" Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı lise öğrencilerinden "İşte Bu Bayrak" şiiri eşliğinde hazırlanan kliple destek geldi.

16.10.2019 09:07
Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek
ERZİNCAN - "Barış Pınarı Harekatı'nda" Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı lise öğrencilerinden "İşte Bu Bayrak" şiiri eşliğinde hazırlanan kliple destek geldi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına Erzincanlı öğrenciler tam destek verdi.
Erzincan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun' mesajıyla hazırlatılan klipte değişik okullardan lise öğrencileri, kentin simge noktalarında "İşte Bu Bayrak" şiirini okudu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de öğrencilere eşlik ettiği klip Erzincan'da gerçekleşen "Barış Pınarı Harekatı'na" destek yürüyüşüyle harmanlandı.
Erzincan'daki sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede izlenme oranı milyonlara ulaşan klip büyük beğeni topladı.
Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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