Suriye'de düşürülen Esed'in 2 jetini de aynı Türk F-16'sı radarını kapatıp vurdu

Sıcak saatlerin yaşandığı Suriye hava sahasında dün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'ndan Esed rejimine ait Su-24 uçaklarının konumu Türk F-16'larına aktarıldı. Türk F-16'larından biri düşman tarafından tespit edilmemek için radarını bilerek kapattı ve kendine aktarılan konuma giderek Esed'in iki Su-24 savaş uçağını da vurdu.

Geçtiğimiz perşembe günü Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit oldu. TSK, buna karşılık Suriye'de Esed rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlattı. Harekatta her geçen gün gelişme kaydedilirken dün de havada sıcak saatler yaşandı.

REJİM UÇAKLARI TESPİT EDİLİP TÜRK-16'LAR YÖNLENDİRİLDİ

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait E-7T Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK), rejime ait Su-24 savaş uçaklarını kalkış yapar yapmaz tespit etti. Buna müteakiben E-7T HİK, Hava Muharebe Devriye Görevi (CAP) icra etmekte olan Türk F-16 savaş uçaklarını bölgeye yönlendirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait havada radar görevi gören Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı

RADARINI KAPATIP İKİ ESED UÇAĞINI DA VURDU

Bölgeye intikal eden F-16 savaş uçaklarından bir tanesi, radarını kasıtlı olarak kapatarak (düşman tarafından tespit edilmemek için), E-7T tarafından kendisine aktarılan radar verisini kullanarak Su-24 uçaklarına iki adet AIM-120C7 Orta Menzilli Hava Hava Füzesini (AMRAAM) ateşledi. Böylelikle rejime ait iki Su-24 uçağı, aynı Türk pilotu tarafından vuruldu.

Esed rejimi uçağının vurulduğu an

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye hava sahasında Türk F-16'larına taarruz eden 2 rejim uçağının vurulduğunu açıklamıştı. Vurulan rejim uçaklarının pilotları ise paraşütle atlayarak kurtuldu.