Suriye'de Ebelik Okulu Açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
'nca Suriye
'nin İdlib
kentine bağlı Atme kasabasında kurulan ebelik okulundaki 100 öğrenciye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriliyor.
Sağlık alanında yetişmiş personel ve tıbbi gereçlerin yetersizliği nedeniyle bedensel-zihinsel engel ya da ölümle sonuçlanan doğumların meydana geldiği Suriye'de İHH İnsani Yardım Vakfınca ebelik okulu açıldı.
Suriye'nin İdlib iline bağlı Atme kasabasında açılan ebelik okulunda 100 öğrenciye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriliyor.
İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Op. Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, iç savaşın devam ettiği Suriye'de yetişmiş sağlık personeli ve imkanların yetersiz olması nedeniyle uygun olmayan ortam ve kişiler gözetiminde yapılan doğumların anne ile bebek için hayati risk taşıdığını söyledi. Suriye'de doğumların daha sağlıklı ortamlarda ve alanında yetiştirilmiş uzmanlar gözetiminde yapılması gerektiğini belirten Tlass, "Bu ihtiyacı karşılamak için İdlib iline bağlı Atme kasabasında ebelik okulu açtık. İlk yılımızda 100 öğrenciye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriyoruz. Yıl sonunda başarılı olanlara diplomalarını takdim ederek bölge halkına hizmet vermeleri için gerekli alanlara yönlendireceğiz" dedi.
Tlass, İdlib'in çeşitli bölgelerindeki hastanelere doğumlarda kullanılması için tıbbi gereç ve ilaç desteği verdiklerini ancak 4 milyonu aşkın sivilin yaşadığı kentte ihtiyacın halen devam ettiğini sözlerine ekledi. - İDLİB
İHH,İdlib,Suriye
22 Kasım 2018 Perşembe 11:18