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Suriye'de Erbakan'ın isminin verildiği okul inşa ediliyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının verildiği okulun inşasına başlandı.

19.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:20Suriye'de Erbakan'ın isminin verildiği okul inşa ediliyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının verildiği okulun inşasına başlandı.

İdlib kentine bağlı Killi Kasabası'ndaki Dıyaa Kampı içerisinde, Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation'ın katkıları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan adını taşıyacak okul yaptırılıyor. İnşaatına başlanan okulda 6 derslik bulunacak. 200 öğrenci eğitim görecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, "Suriye içerisinde farklı bölgelerde, eğitimin devam ettiği inşaatına başladığımız çok sayıda okulumuz bulunuyor. Bu okulların sayısının daha da artırılması gerekiyor. Çünkü eğitim çağında olup imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çok sayıda çocuk var. Bu amaçla İdlib'e bağlı Killi Kasabası'nda, Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumunun da katkılarıyla bir okulun daha temelini atarak, inşasına başladık" dedi.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Tosun, "Bu okulumuza rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi verdik. 6 sınıfta, 200 öğrenci kapasiteli olan okulumuzdan yetişecek bireylerin geleceğe umutla bakan kişiler olarak yetişmelerini ümit ediyoruz. Destekleri nedeniyle Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumuna da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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