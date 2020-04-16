Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Suriye?de fırında yangın: 1 yaralı

Suriye'nin Sermede kentine bağlı kasabada bir fırında yangın çıktı.

16.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:47
Suriye?de fırında yangın: 1 yaralı

Suriye 'nin Sermede kentine bağlı kasabada bir fırında yangın çıktı. Yangında bir kişi yaralanırken; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Suriye'nin Sermede kentine bağlı Keferderyan kasabasındaki bir fırında yangın çıktı. Hızlıca yayılan alevler sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürdü. Fırının kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Suriye, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump’a tepki yağdı Haberler
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Haberler
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
İngiltere’nin korona tablosu ağırlaşıyor! Bir günde 861 kişi öldü Haberler
İngiltere'nin korona tablosu ağırlaşıyor! Bir günde 861 kişi öldü
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haberler
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Haberler
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti Haberler
Bilim insanları, Kovid-19 ile aynı familyaya ait olan 6 koronavirüs türü tespit etti
Haberler ›› Dünya ››Suriye?de fırında yangın: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

18:28: Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada - Haberler 18:14: Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti