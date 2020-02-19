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Suriye'de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne, Esed rejimi ve Rusya savaş uçakları tarafından gece yapılan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

19.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:56Suriye'de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

SURİYE'de, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne, Esed rejimi ve savaş uçakları tarafından gece yapılan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki Termanin beldesi ile Halep kentine bağlı Daret İzze ilçesi ve kırsalına hava saldırısı düzenledi. Gece yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevi yapan beyaz baretliler, saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalışırken, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini  duyurdu.



Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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