Suriye'de Geçen Ay 231 Sivil Daha Öldürüldü

Suriye
İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük kısmı ABD
öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında olmak üzere 231 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
SNHR'nin Suriye'de sivil kayıplarına ilişkin yayımladığı raporda, Kasım 2018'de 89'u çocuk 31'i kadın 231 kişinin çatışan taraflarca öldürüldüğü bildirildi.
Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen ayki hava saldırılarında 42'si çocuk, 17'si kadın 79 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Raporda, Beşşar Esed
rejiminin 22'si çocuk, 6'sı kadın 72 sivili öldürdüğü belirtilirken, terör örgütü YPG/ PKK
'nın 3'ü çocuk 11 sivili katlettiği aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın 9'u çocuk, 4'ü kadın 19 sivili öldürdüğü kaydedilen raporda, askeri muhaliflerin 2, Heyet Tahrir Şam
'ın 1 sivili öldürdüğü ifade edildi.
13'ü çocuk, 4'ü kadın 47 sivil ise kimliği belirlenemeyen taraflarca öldürüldü.
11 ayda 6 bin 626 sivil öldü
Raporda, bu yılın ocak-kasım döneminde toplam 6 bin 626 sivilin yaşamını yitirdiği, bunların 4 bin 628'inin Esed rejimi ile Rusya
tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Buna göre, Suriye'de ocakta 774, şubatta bin 389, martta bin 241, nisanda 408, mayısta 354, haziranda 593, temmuzda 886, ağustosta 391, eylülde 192, ekimde 167, kasımda ise 231 sivil hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri,Suriye
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:33