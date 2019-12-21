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Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi

İdlib'ten Türkiye-Suriye sınırına doğru göç eden ailelere yardım paketi hazırlanıyor.

21.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:50 Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi
'ten Türkiye- sınırına doğru göç eden ailelere yardım paketi hazırlanıyor.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib kırsalından çok sayıda kişinin Türkiye-Suriye sınırına göç ettiğini belirterek, göç yolundaki ailelere yardım paketi hazırlandığını ifade etti. Tosun yaptığı açıklamada, "İdlib'in güney kırsalında saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelere doğru göç eden ailelere dağıtılmak amacıyla 20 bin adet acil yardım paketi hazırlamaya başladık" dedi.
Yardım paketlerinin içerisinde kahvaltılık malzeme, ekmek ve çeşitli gıda malzemeleri bulunduğu belirtilirken, ailelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla çadır kurulum çalışmalarının da başladığı ifade edildi.
(İHA)

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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