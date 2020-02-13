Suriye'de gündeme damga vuran fotoğraf karesinin hikayesi ortaya çıktı

Dün ABD askerlerinin Suriye 'nin Kamışlı kentinde rejim güçleriyle çatışmaya girdiği ve 1 kişinin öldürüldüğü haberinin ardından bölgede çekilen bir fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Rusya , ABD ve Esad rejimine ait zırhlı araçların yan yana durduğu fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Kamışlı yakınlarında rutin devriye görevlerini yerine getirirken bilinmeyen kişilerce saldırıya uğradığı ve saldırıya ateşle karşılık verildiği duyuruldu.

Suriye devlet medyası olayda bir kişinin öldüğünü bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA, ABD VE REJİM BAYRAKLARI TAŞIYAN ARAÇLAR YAN YANA

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgede yerel halk ve rejim yanlısı militanların ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalıştığını ve bu nedenle tansiyonun yükseldiğini bildirdi. Gözlemevinin açıklamasında hayatını kaybeden kişinin sivil mi yoksa militan mı olduğunun netleştirilemediği ifade edildi.

RUSYA: ARAÇLARIMIZ TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN İNTİKAL ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise bölgedeki yerel halkla, ABD güçleri arasında bir çatışma yaşandığını, Rus kuvvetlerinin tansiyonu düşürmek için bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Kamışlı'da meydana gelen bu olay sırasında Rusya, ABD ve rejime ait bayrakları taşıyan araçların yan yana geldiği fotoğraf karesi çekildi.