Suriye'de günvenli bölge - Rusya: Çavuşoğlu'nun 'sözler tutulmadı' açıklaması kafa karıştırıcı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, kuzey Suriye'de Rusya'nın verdiği sözleri tutmadığı ve Türkiye'nin yeni bir operasyon yapabileceği yönündeki açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi.

RIA Novosti ajansına konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya'yı 'sözlerini tutmamakla' suçlaması ve kuzey Suriye'de yeni bir operasyon yapma tehdidi Rusya Savunma Bakanlığı'nın kafasını karıştırdı" dedi.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığı habere göre Konaşenkov, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bir askeri eyleme geçme çağrısını içeren açıklaması, bölgedeki gerilimi azaltmaz, aksine Rusya ve Türkiye arasında imzalanan bildiride yer aldığı üzere gerilimi artırır" diye konuştu.

Türkiye, geçen ay Suriye'nin kuzeyinde başlattığı ve Barış Pınarı adını verdiği harekatı Rusya ve ABD ile vardığı mutabakatların ardından sonlandırmıştı.

Mutabakatla birlikte Türkiye Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgeyi kontrol altına alırken Tel Tamir kasabası yakınlarında çatışmalar bir süre daha devam etmişti. Operasyon öncesi bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin ilerleyişinin önüne geçmek için Suriye ordusunu sınır bölgelerine davet etmişti.

Çavuşoğlu, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım" ifadelerini kullanmış, Türkiye'nin yeni bir operasyon başlatabileceğini söylemişti:

"Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım".

Konaşenkov, Suriye'nin sınır bölgelerindeki durumu normalleştirmek için ek Rus askeri polisleri gönderildiğini, sivillere tıbbi yardım sağlamak için sahra hastaneleri kurulduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, Rusya'nın bu faaliyetlerinin bölgedeki istikrarı önemli ölçüde artırdığını söyledi.