Suriye'de 'güvenli bölge' - Guardian: Türkiye ve ABD'nin planı, Washington ve Kürtlerle arasında...

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, ABD ve Türkiye'nin görüşmelerini yürüttüğü ve Suriye'de kurulması planlanan "güvenli bölgenin", bir "hüsnükuruntu" olabileceğini yazdı.

Guardian Orta Doğu Muhabiri Martin Chulov ve Dünya Haberleri Editörü Julian Borger imzalı analizde, ABD'nin bu hamleyle "Türk istilası" korkusunu azalttığı belirtildi. Ancak Guardian'a göre Türkiye ve ABD'nin planı, Washington ile IŞİD'i yenmesine yardımcı olan Suriyeli Kürt güçler arasında gerginliğe neden olacak

Gazeteye göre hem Türkiye'yi hem de Suriyeli Kürtleri müttefik olarak gören ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalarının ardından, bu iki müttefikinin çatışmasını engellemekte zorlanıyor.

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatın fazla detay içermemesini ABD'nin zaman kazanma çabası olarak görenler de bulunuyor.

Guardian'a konuşan eski bir ABD yetkilisi "Bu mutabakat görüşmelere devam etme mutabakatıdır. Bu kesinlikle iyi bir şey. Fakat Trump'ın Suriye'de bir bağlılığı yok ve güçlerimiz o kadar azaldı ki güvenli bir bölgeyi desteklemek için gerçekten yapabileceğimiz çok az şey var" dedi.

'Baas rejiminin nüfus yapısını değiştirme planı gibi görülüyor'

Guardian, Kürt yetkililerin Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları güvenli bölgeye yerleştirme planını "Baas rejiminin 1960'larda yaptığı gibi bir Arap kemeri yaratarak bölgenin nüfus yapısını değiştirme planı" olarak gördüğünü de aktardı.

Analiz şöyle devam etti:

"Ankara'nın ilk önceliği PKK ile müttefik olan Kürt gruplarının bu süreçten güçlenerek çıkmaması.

"İkinci konu ise Suriyeli sığınmacılar. ABD'deki Washington Institute'un Türkiye programının yöneticisi Soner Çağaptay sığınmacıların Türkiye toplumuna etkilerinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

'Bu 1920'lerdeki Türk-Yunan nüfus mübadelesinden bu yana en büyük demografik değişiklik.'

Guardian'a konuşan ABD'deki Foreign Policy Research Institute'un direktörü Aaron Stein ise sığınmacıları zorla geri göndermenin "uluslararası hukukun ihlal anlamına gelebileceğini" söylemiş.

Suriye Demokratik Konseyi Diplomatik İlişkiler Ofisi Eş Başkanı Jihad Omar ise Arap akınına hoşgörü göstermeyeceklerini belirtmiş ve eklemiş:

"ABD ve Türkiye arasında güvenli bölge için imzalanan anlaşma pozisyonumuzu değiştirmeyecek.'"