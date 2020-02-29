Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

Suriye 'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası TSK, Esed Rejimi Güçleri'ne misilleme saldırılarına devam ediyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası TSK'nın vurduğu en önemli hedeflerden biri Hama'nın kuzeyindeki Curin Askeri Üssü'ydü. Çok sayıda zırhlı araç ile askeri personelin yer aldığı bu üste Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup savaşçılar ile Rusya destekli rejim yanlısı bir örgüt olan Kaplan Kuvvetleri'ne bağlı milislerin bulunduğu öğrenildi.

F-16'LAR TÜRKİYE İÇİNDEN VURDU

TSK operasyonlarında Kasırga füzeleri ile F16'lar da kullanıldı. F-16'lar bu operasyonlara Türkiye hava sahası içinden katıldı. Yetkiller, operasyonlarda silahlı insansız hava araçlarından da (SİHA) güçlü bir şekilde faydalanıldığını belirtti.

MSB: 56 REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiğini, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.