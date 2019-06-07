Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman yangını

Suriye
'nin Lazkiye
kenti kırsalının Türkiye
sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı. Beşşar Esed
rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Ciptoros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı ise Yayladağı
Orman İşletme Şefliği ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.
Bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesindeki sınır mahallelerinden görülüyor.
Bu arada, bölgeden silah ve patlama sesleri duyuluyor.
Kaynak: AA
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