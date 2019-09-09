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Suriye'de hava saldırısında 18 İran yanlısı öldü

Suriye'nin doğusundaki bulunan Ebu Kemal bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı ödü.

09.09.2019 12:39 Suriye'de hava saldırısında 18 İran yanlısı öldü
Suriye'nin doğusundaki bulunan Ebu Kemal bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı ödü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın Ebu Kemal bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 18 İran yanlısının hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran yanlılarının kim tarafından hedef alındığı henüz bilinmiyor. Hava saldırılarında Iran yanlılarının silah depoları vuruldu. Saldırının ardından yangın çıktığı da kaydedildi. - ŞAM

Londra, Suriye, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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