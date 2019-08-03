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Suriye'de hava üssünde patlama: 30 kişi hayatını kaybetti

Esad rejimine ait hava üssünde kullanım tarihi geçmiş mühimmatın taşınması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

03.08.2019 23:13
Suriye'de hava üssünde patlama: 30 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Humus bölgesindeki Şayrat hava üssünde bir patlama meydana geldi. Kullanım tarihi geçmiş mühimmatın taşınması sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 30 kişinin öldüğü kaydedildi.

Suriye Devlet Haber Ajansı Sana ülkenin orta kesiminde bulunan Humus kentindeki Şayrat askeri hava üssünde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini duyurdu.Suriye devlet haber ajansı SANA'dan aktardığı haberde, "Şayrat hava üssünde, kullanım tarihi geçmiş mühimmatın taşınması sırasında teknik hata nedeniyle meydana gelen patlamada birkaç kişi hayatını kaybetti" dendi.

Şayrat üssü, 2017 yılında, Suriye yönetimini asılsız olarak sivillere yönelik kimyasal silah kullanmakla suçlayan ABD'nin hava saldırısına hedef olmuştu.


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