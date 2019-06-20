Suriye'de hizmet veren STK'lar ile toplantı

Kilis
Vali Yardımcısı HakanYavuz Erdoğan
başkanlığında,Suriye
'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.
Vali YardımcısıHakan Yavuz
Erdoğan, İlAFAD
MüdürüMustafa Eser
'in katılımıyla, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 6. Suriye Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu. - KİLİS