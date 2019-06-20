20.06.2019 13:34
Haberler»Yaşam»Haber

Suriye'de hizmet veren STK'lar ile toplantı

Suriye

Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.

KilisVali Yardımcısı HakanYavuz Erdoğanbaşkanlığında,Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.

Vali YardımcısıHakan YavuzErdoğan, İlAFADMüdürüMustafa Eser'in katılımıyla, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 6. Suriye Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu. - KİLİS
Kaynak: İHA
kilis,yavuz erdoğan,sivil toplum kuruluşları,suriye,Yaşam

Son Dakika Haberleri
15:39Kaymakam Güven, muhtarlar ile buluştu
15:24Kazakistan'da yaşayan Ahıska Türkleri ana vatanlarını ziyaret etti
14:48Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı Tiryaki, Bayburt Valisi Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu
14:47KUDAKA 112. yönetim kurulu toplantısı baksı müzesi'nde gerçekleştirildi
14:27Bayburt matematik atölyesi sertifika töreni düzenlendi
14:20Şehit polis memuru muammer ateş için çatıksu köyü'nde mevlid okutuldu
14:11Haliliye'de kadınlara yönelik meslek eğitimi