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Suriye'de Hol kampındaki DEAŞ'lılar Irak'a getirilecek

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol kampında tutulan DEAŞ'lı teröristler ve göçmenlerin Irak'a getirileceği bildirildi.

09.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:31Suriye'de Hol kampındaki DEAŞ'lılar Irak'a getirilecek
'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol kampında tutulan DEAŞ'lı teröristler ve göçmenlerin 'a getirileceği bildirildi.

Irak Meclisi Milletvekili Şirvan Duberdani tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan ve yaklaşık 32 bin kişinin yaşadığı Hol kampındaki DEAŞ'lı teröristler ve göçmenlerin Irak'a getirilmesi için çadır kampı kurulumuna başladığını duyurdu. Çadır kampının Musul'a bağlı Suriye sınırındaki Rabia bölgesinde kurulacağına dikkat çeken Duberdani, 4 bin çadırlık kampın yapımının yarısının tamamlandığını belirterek bu kritik aşamada göçmenlerin Irak'a getirilmesinin Musul ve Irak için bir tehlike unsuru oluşturduğuna işaret etti. Irak hükümetini kampı Musul yerel hükümeti bilgisi dışında yapmakla suçlayan Duberdani, Musul yerel hükümetinin konuya ilişkin ciddi bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 50 ülkeden binlerce yabancı uyruklu teröristin bulunduğu Hol kampının gelecek Mart ayında tamamen boşatılması planlanıyor. - ERBİL

Suriye, Musul, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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